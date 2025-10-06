Lunedì 6 Ottobre 2025

Gabriele Canè
Ultima ora
Ultima oraTerre des Hommes, record reati su minori, 7200 nel 2024
6 ott 2025
Terre des Hommes, record reati su minori, 7200 nel 2024

252 casi in più del 2023 pari a +4% e +35% su base decennale

Nel 2024 per la prima volta in Italia è stata superata la cifra record di 7.000 reati a danno di minori. Sono stati 7.204 con 252 casi in più rispetto al 2023 (+4%), mentre l'aumento su base decennale è del +35%. Le bambine e le ragazze si confermano le più colpite, sono il 63% delle vittime. Al top della triste classifica l'aumento dei reati connessi al digitale: pornografia minorile che su base annua segna un +63% e detenzione di materiale pedopornografico con +36%. I dati, elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, sono stati resi noti dalla Fondazione Terre des Hommes in occasione della presentazione del Dossier indifesa "La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo" 2025 e in vista della Giornata internazionale delle bambine dell'11 ottobre.

© Riproduzione riservata

ViolenzaBambini