Domenica 2 Novembre 2025

E l’Europa resta immobile

Agnese Pini
E l’Europa resta immobile
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sinner ParigiMorto Giovanni GaleoneOmicidio MessinaBattaglia di ProvorskTreno Inghilterra
Acquista il giornale
Ultima oraTensioni al rave di Modena, scontri con la polizia
2 nov 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Tensioni al rave di Modena, scontri con la polizia

Tensioni al rave di Modena, scontri con la polizia

Cariche e lanci di sassi, ci sono alcuni fermi

Cariche e lanci di sassi, ci sono alcuni fermi

Cariche e lanci di sassi, ci sono alcuni fermi

Si è concluso con tensioni e scontri con la polizia, in serata, il rave di Halloween organizzato alla ex fabbrica di Supercar della Bugatti di Campogalliano (Modena). Sotto una forte pioggia, ci sono stati momenti caotici con alcuni partecipanti che hanno tentato di sfondare il cordone della polizia per evitare controlli. Ci sono stati lanci di lacrimogeni e di sassi. La polizia ha risposto con alcune cariche. Alcune persone sono state fermate e caricate sulle volanti della polizia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Halloween