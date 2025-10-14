Martedì 14 Ottobre 2025

Innovazione per il presente

Paolo Giacomin
Innovazione per il presente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Filippo Turetta AppelloGiovanni CastellucciMeteo cicloneBtp Valore ottobre 2025Israele Italia
Acquista il giornale
Ultima oraTennis:Stoccolma; Berrettini vince derby con Zeppieri,è a ottavi
14 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Tennis:Stoccolma; Berrettini vince derby con Zeppieri,è a ottavi

Tennis:Stoccolma; Berrettini vince derby con Zeppieri,è a ottavi

Successo romano in due set 6-4, 6-2

Successo romano in due set 6-4, 6-2

Successo romano in due set 6-4, 6-2

Buona la prima per Matteo Berrettini. Al debutto all'Atp 250 di Stoccolma. Il tennista romano ha vinto il derby azzurro contro Giulio Zeppieri con il punteggio di 6-4, 6-2 dopo un'ora e 20 minuti di gioco. Agli ottavi di finale, Berrettini sfiderà il francese Ugo Humbert, numero 25 del ranking. Tra i due sarà la quarta sfida a livello Atp, con Berrettini che è avanti 3-0 negli scontri diretti, anche se l'ultimo incontro risale agli US Open del 2023.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata