Simone Bolelli e Andrea Vavassori in doppio si fermano in semifinale al torneo Atp 1000 di Indian Wells, in California. La coppia azzurra è stata battuta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos (n.5 del tabellone) per 4-6 7-6(9/7) 10-8.