Tennis: doping; Sinner 'ho trascorso tante notti insonni'

"Non ho affrontato tutto da solo, avevo il mio team dietro, ho avuto giorni in cui non stavo benissimo, le notti spesso non ho dormito bene, e in questi casi serve una combinazione tra giocatore che va in campo, e io quando mi metto il capellino non penso a cosa c'è fuori dal campo, però serve anche il team, che è molto forte. E io ho avuto la fortuna di avere Simone, Darren, di avere intorno a me persone che mi rendono stabile e grazie a questo abbiamo continuato a lavorare tutti i giorni e ci siamo anche migliorati". Lo ha detto Jannik Sinner, rispondendo in conferenza stampa ad una domanda sul caso Clostebol. "Siamo usciti tre volte in modo positivo - ha aggiunto - e sono fiducioso che sarà di nuovo così".