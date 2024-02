Tennis: Cordoba, Darderi batte Baez e conquista sua prima finale

Luciano Darderi conquista la finale del torneo Atp 250 di Cordoba, in Argentina. Il 21enne azzurro di origini argentine numero 136 al mondo ha battuto nel penultimo turno 6-1 3-6 6-3 l'argentino Sebastian Baez, n.26 del ranking e secondo favorito del seeding. Conquistando la sua prima finale Atp in carriera, Darderi fa anche il suo primo ingresso nella top 100. Per la conquista del titolo di Cordoba sfiderà ora l'argentino Facundo Bagnis, n.207 al mondo.