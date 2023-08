Tennis: Atp Cincinnati, la finale sarà tra Alcaraz e Djokovic

Sarà tra il 20enne spagnolo n.1 al mondo Carlos Alcaraz e il 36enne serbo n.2 del ranking Novak Djokovic la finale di stasera del torneo Atp Master 1000 di Cincinnati, in Ohio. In semifinale Alcaraz ha eliminato il 26enne polacco Hubert Hurkacz (n.20) per 2-6 7-6(7/4) 6-3, mentre Djokovic ha battuto il 26enne tedesco Alexander Zverev col punteggio di 7-6(7/5) 7-5.