Tennis: Atp Atlanta, Fritz vince in finale contro Vukic

Lo statunitense numero 9 al mondo Taylor Fritz ha vinto il torneo Atp di Atlanta battendo l'australiano Aleksandar Vukic per 7-5 6-7(5/7) 6-4. Fritz ha dovuto mobilitare tutte le sue risorse per superare il suo avversario, 82mo del ranking mondiale, e conquistare il sesto titolo della sua carriera. Il 25enne americano sembrava destinato a vincere in due set, dopo aver guadagnato due match point sul servizio di Vukic mentre era in vantaggio per 6-5. Ma dimostrando una grande forza di carattere, il 27enne australiano si è affidato al suo servizio per forzare il tie-break e poi vincere il set. Fritz ha ripreso fiducia nel terzo set, realizzando il break decisivo nel settimo game. Vukic ha tenuto duro, ma non è mai riuscito a rientrare in partita. Un clamoroso ace - il suo 16mo del torneo - ha permesso all'americano di ottenere tre match point sul 40-0 e infine la vittoria.