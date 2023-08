Tennis, a Washington vincono americana Gauff e britannico Evans

La statunitense Coco Gauff e il britannico Daniel Evans hanno vinto il torneo di tennis di Washington. La n.7 al mondo ha conquistato a 19 anni il quarto titolo della sua carriera, battendo in finale la greca Maria Sakkari (n.9) per 6-2 6-3. Il n.30 al mondo ha battuto invece il nederlandese Tallon Griekspoor (n.37) per 7-5 6-3, conquistando il suo secondo titolo stagionale dopo Auckland.