Temptation Island, prossima settimana trilogia di prime serate

La prossima settimana Mediaset propone un'operazione mai tentata prima d'ora, con tre appuntamenti consecutivi di un programma tv: Temptation Island andrà eccezionalmente in onda martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio in prima serata su Canale 5. Un regalo per telespettatori e appassionati: la trilogia televisiva di un racconto moderno in tre atti, condotto da Filippo Bisciglia, accompagnerà il pubblico fino al gran finale.

Le tre serate del docureality, prodotto da Maria De Filippi con Fascino Pgt, porteranno i telespettatori al cuore delle storie, tra emozioni forti, relazioni messe alla prova, decisioni difficili e confronti carichi di intensità.

Partito lo scorso 3 luglio, Temptation Island ha registrato ascolti record fin dalla prima puntata, con un coinvolgimento altissimo anche sui social dove ha dominato le conversazioni online settimana dopo settimana. La trilogia rappresenta una proposta inedita per celebrare il successo del programma, a chiusura di un mese straordinario che lo consacra - ancora una volta - come fenomeno dell'estate televisiva italiana.