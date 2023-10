Temiamo escalation e intervento Iran, Casa Bianca preoccupata

Gli Stati Uniti temono un'escalation della guerra tra Israele e Hamas e la prospettiva di un coinvolgimento diretto dell'Iran. Lo ha affermato il Consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, intervenendo alla Cbs, dove ha evocato la possibilità di un nuovo fronte di battaglia sul confine tra Israele e Libano. "Non possiamo escludere che l'Iran decida di impegnarsi direttamente in qualche modo. Dobbiamo prepararci per ogni eventualità", ha ammonito.