Teheran, 'Non siamo dietro agli attacchi, ma sosteniamo Hamas'

Orgogliosamente e incrollabilmente, sosteniamo la Palestina, ma non siamo coinvolti nella risposta palestinese (l'attacco a Israele, ndr), che è stata condotta esclusivamente dai palestinesi: questo è quanto dichiarato in una nota dalla missione dell'Iran presso le Nazioni Unite, in riferimento agli attacchi di Hamas contro lo Stato ebraico. Nel comunicato della missione di Teheran si legge ancora: "L'azione della Resistenza palestinese è stata una difesa pienamente legittima contro i crimini e le usurpazioni dell'illegittimo regime sionista".