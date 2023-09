Tedua sempre in vetta alla hit parade

Tedua continua la sua corsa record in testa alla classifica dei dischi più venduti con La Divina Commedia, in testa per la dodicesima settimana su 14 dall'uscita, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Stabili anche le posizioni fino al quarto posto, rispetto a sette giorni fa, con Geolier e Il Coraggio dei Bambini - Atto II, in seconda posizione, il producer multiplatino Drillionaire con il suo primo album ufficiale 10 al terzo e i Pinguini Tattici Nucleari con Fake News, reduci da un'estate di successo negli stadi, quarti. Sul quinto gradino della classifica guadagna una posizione Lazza con Sirio, il più longevo in top ten con le sue 74 settimane di permanenza, davanti al rapper e produttore Travis Scott con Utopia, che invece ne perde una. Stabili Marco Mengoni con Prisma, terzo capitolo della trilogia Materia (settimo) e il rapper milanese Artie 5ive con Aspettando la bella vita (ottavo). Chiudono la top ten Ernia con Io non ho paura in nona posizione e Shiva con Santana Season, decimo. Tra i singoli, invariato il podio con Italodisco dei The Kolors in vetta e ormai incoronato tormentone dell'estate 2023. Nella classifica dei vinili entrano direttamente al primo posto i Sigur Ros con l'ultimo lavoro Atta.