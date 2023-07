Tedua inarrestabile, resta in vetta alla hit parade

Continua la marcia vincente di Tedua: La Divina Commedia, appena certificato doppio disco di platino, è il primo album dell'anno a restare per la settima settimana consecutiva in vetta alla hit parade, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Risale di una posizione ed è secondo 10, il primo album ufficiale del producer multiplatino Drillionaire, con venti protagonisti della scena urban italiana. Tornano sul podio i Pinguini Tattici Nucleari, impegnati nel tour negli stadi: Fake News scala due posizioni ed è terzo. In risalita anche Geolier: Il Coraggio dei Bambini - Atto II, da 28 settimane in classifica, è quarto, seguito da Materia (Prisma) di Marco Mengoni. Poi Lazza con Sirio, Shiva con Santana Season, la coppia Irama-Rkomi con No Stress. Torna in top ten Blanco con Innamorato, in nona posizione, debuttano in decima piazza i Boomdabash con il nuovo album Venduti che contiene i featuring con Annalisa, Emma, Al Bano, Paola & Chiara, Eiffel 65, VillaBanks, Cham. Invariata la vetta della classifica dei singoli, guidata ancora dai Kolors con Italodisco. Tra i vinili domina Tedua con La Divina Commedia.