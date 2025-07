Tedesca trovata viva dopo 12 giorni da sola nel bush australiano

Una giovane tedesca, Carolina Wilga, 26 anni, è stata ritrovata viva 12 giorni dopo la sua scomparsa in un remoto bush australiano. La polizia ha riferito che "è stata devastata dalle zanzare. Ha ovviamente vissuto un'esperienza straordinaria, un trauma, e senza dubbio la sua testimonianza dimostrerà il suo coraggio in queste circostanze", ha detto ai giornalisti l'ispettore di polizia dell'Australia Occidentale Martin Glynn.

Carolina Wilga ha trascorso due anni viaggiando con lo zaino in spalla in Australia, lavorando di tanto in tanto in siti minerari nell'Australia Occidentale. Ieri la polizia aveva lanciato un appello pubblico per chiedere aiuto nelle ricerche. La donna che viaggiava da sola con uno zaino in spalla, era stata vista l'ultima volta il 29 giugno mentre arrivava a bordo di un furgone Mitsubishi in un negozio di alimentari nella piccola comunità agricola di Beacon, a nord-est di Perth. "Carolina è partita da quella zona circa cinque minuti dopo e da allora non è stata più vista né sentita", ha detto ai giornalisti il sergente maggiore della squadra omicidi Katharine Venn.

Poco dopo, giovedì pomeriggio, la polizia ha trovato il furgone Mitsubishi abbandonato, in panne, nella boscaglia nella zona di Karroun Hill, a circa due ore di macchina da dove era stata vista l'ultima volta, ma della ragazza non c'era alcuna traccia. (ANSA-AFP).