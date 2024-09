Tebboune si riconferma presidente dell'Algeria

Il presidente in carica dell'Algeria, Paese del Maghreb ricco di idrocarburi e principale fornitore di gas dell'Italia, Abdelmadjid Tebboune, ha vinto le elezioni presidenziali anticipate di sabato con una maggioranza schiacciante del 94.65%, per un totale di 5.329.253 voti. Lo ha annunciato il presidente dell'Autorità nazionale indipendente per le elezioni (Anie), Mohamed Charfi, in una conferenza stampa trasmessa dalla televisione di Stato algerina.