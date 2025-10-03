Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero generale oggiFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraTeam guidato da un italiano scopre una nuova specie di geco
3 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Team guidato da un italiano scopre una nuova specie di geco

Team guidato da un italiano scopre una nuova specie di geco

Ricercatore Università Molise, 'rinvenuto in Madagascar'

Ricercatore Università Molise, 'rinvenuto in Madagascar'

Ricercatore Università Molise, 'rinvenuto in Madagascar'

Francesco Belluardo, ricercatore del dipartimento di Bioscienze e territorio dell'Università del Molise, ha guidato la spedizione di ricerca composta da un team internazionale di erpetologi che ha portato alla scoperta del 'Paragehyra tsaranoro', una nuova specie di geco presente nel Madagascar. La ricerca, finanziata dalla National Geographic Society, è stata pubblicata sulla rivista scientifica 'ZooKeys' e porta come primo autore proprio l'italiano.

"La scoperta è molto importante - ha spiegato Belluardo all'ANSA - in quanto si tratta di una specie microendemica, a forte rischio di estinzione, che si trova solo in Madagascar, in un'area relativamente minuscola. Altra cosa rilevante - ha aggiunto - è che si trova in un'area non protetta, come i Parchi nazionali, in piccole riserve gestite autonomamente dalle comunità locali. I luoghi del rinvenimento si chiamano 'Foreste sacre' dove sono presenti grossi massi che vengono usati come tombe ancestrali dalla popolazione locale. Spazi come questo - ha concluso - ne sono rimasti pochi in quanto buona parte della copertura forestale presente un tempo in Madagascar è andata persa, deforestata".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AmbienteUniversità