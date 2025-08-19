Martedì 19 Agosto 2025

Resistenza difficile

Beppe Boni
Resistenza difficile
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Territori PutinUcraina-RussiaBotulino in SardegnaCome sta SinnerPippo Baudo
Acquista il giornale
Ultima oraTeam dei volenterosi pianificherà le garanzie con gli Usa
19 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Team dei volenterosi pianificherà le garanzie con gli Usa

Team dei volenterosi pianificherà le garanzie con gli Usa

Starmer, al centro di riunione anche nuove sanzioni contro Putin

Starmer, al centro di riunione anche nuove sanzioni contro Putin

Starmer, al centro di riunione anche nuove sanzioni contro Putin

I team militari della coalizione dei volenterosi "si incontreranno con le loro controparti Usa nei prossimi giorni" per discutere dei piani volti a fornire "solide garanzie di sicurezza" all'Ucraina e "preparare l'invio di una forza di rassicurazione" una volta terminato il conflitto con la Russia. È quanto emerge dalla nota diffusa da Downing Street dopo che il premier britannico Keir Starmer ha co-presieduto col presidente francese Emmanuel Macron una conferenza virtuale con oltre 30 leader dei Paesi riuniti nella coalizione dei volenterosi. Si è discusso anche di esercitare ulteriori pressioni su Mosca attraverso le sanzioni.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina