Taylor Swift supera Scorsese al botteghino Usa (2)

Taylor Swift fa ombra a Martin Scorsese e porta a casa la palma del film più visto nelle sale statunitensi per il secondo fine settimana. The Eras Tour, il film montato dai live di agosto al SoFi Stadium di Los Angeles, ha incassato altri 32 milioni di dollari, per un guadagno complessivo di 131 milioni al botteghino domestico: primo film-concerto della storia a superare quota 100 milioni. Autoprodotto da Swift, è costato circa 15 milioni di dollari. Costretti alla seconda posizione del box office, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, che in Killers of the Flower Moon si trovano per la prima volta insieme davanti alla macchina da presa di Scorsese. Il kolossal sul crudele complotto che portò allo sterminio di una ricchissima famiglia nativa nell'Oklahoma dei primi del '900 debutta al cinema con 23 milioni di dollari. A questa cifra, che marca l'esordio in sala più remunerativo per un film del regista dai tempi Shutter Island (41 milioni nel 2010), si aggiungono i 21 milioni incassati all'estero. Il kolossal in costume è costato 200 milioni ed è prodotto da Apple Tv e distribuito nei cinema nordamericani con l'aiuto di Paramount. A differenza di The Eras Tour che basa il suo fulmineo successo su uno zoccolo duro di fan adoranti, il film del maestro newyorkese procede più lento, ma avrà vita lunga, anche sulla piattaforma streaming. È già uno dei più accreditati nella corsa agli Oscar (soprattutto per l'attrice protagonista Lily Gladstone) e ha il 92% di gradimento su Rotten Tomatoes. Al terzo posto, c'è L'esorcista - Il credente, con 5,6 milioni di dollari nel terzo fine settimana dall'uscita. Il film ha incassato un totale di 54,2 milioni di dollari in Nord America e 107 milioni di dollari a livello globale. È un buon risultato per Universal e Blumhouse. Paw Patrol: Il super film è ancora in classifica dopo un mese, con 4,3 milioni di dollari. Il cartone animato di Paramount e Nickelodeon ha incassato complessivamente 55,9 milioni di dollari in Nord America e 148 milioni di dollari in tutto il mondo. Chiude la top five la riedizione del classico di Tim Burton del 1993, The Nightmare Before Christmas, che porta nelle casse di Disney 4,1 milioni di dollari.