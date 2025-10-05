Taylor Swift super star anche al botteghino: 'Showgirl' a 33 mln

Dopo aver riempito gli stadi di mezzo mondo con i suoi tour da record, Taylor Swift mostra di non aver rivali nemmeno sul grande schermo. Il suo nuovo progetto cinematografico, 'The Official Release Party of a Showgirl', ha raccolto 33 milioni di dollari nel weekend d'esordio, a cui vanno aggiunti altri 13 a livello internazionale, per un totale globale di 46 milioni. Un risultato notevole, considerando che il titolo è stato annunciato appena due settimane fa e promosso quasi esclusivamente sui social della cantante. Distribuito dalla catena di cinema AMC, non è un documentario né un film-concerto come The Eras Tour del 2023 — che aveva debuttato con 93,2 milioni di dollari — ma un'esperienza cinematografica di 89 minuti che offre ai fan un ascolto esclusivo del dodicesimo album della pop star, The Life of a Showgirl, con immagini inedite e un nuovo videoclip.

'Una battaglia dopo l'altra' di Paul Thomas Anderson tiene bene al suo secondo fine settimana, con un incasso in Canada e Stati Uniti di 11 milioni per un totale nordamericano di 43 milioni. A livello globale, il film - che è costato alla Warner Bros circa 130 milioni — ha già superato quota 100 milioni.

Non brillante il debutto di 'The Smashing Machine'. La scommessa della A24 con Dwayne Johnson raccoglie solo 6 milioni di dollari nel fine settimana di debutto, il peggior esordio della carriera per l'ex star del wrestling 'The Rock'. Il film di Benny Safdie, dedicato al lottatore Mark Kerr, era stato accolto con entusiasmo alla Mostra di Venezia, dove aveva ottenuto un Leone d'Argento per la regia e una standing ovation di oltre 15 minuti. Ma l'entusiasmo festivaliero non si è tradotto in risultati al botteghino.

A completare la top five, 'Gabby's Dollhouse' della Universal, adattamento cinematografico della popolare serie animata Netflix, raccoglie 4,7 milioni di dollari per un totale di oltre 21 milioni in due settimane. Tiene ancora bene anche 'The Conjuring - Il Rito Finale' (New Line/Warner Bros), che alla quinta settimana mette in stiva altri 4,2 milioni, portando il suo totale nordamericano a 168 milioni di dollari. Diretto da Michael Chaves, il film conferma il franchise come il più redditizio della storia del genere horror.