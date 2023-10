Taylor Swift regina con 746mila euro in 3 giorni al botteghino

Dopo i 96 milioni di dollari messi a segno oltreoceano, Taylor Swift diventa regina anche del box office italiano. Il suo film-concerto, The Eras Tour, è primo in testa alla top ten con 746mila euro in tre giorni con una media di 4.391 euro su 170 sale. Al secondo posto l'horror L'Esorcista - Il credente che ha ottenuto altri 659mila con una media di 1.669 euro in 395 schermi per un risultato totale di 2 milioni 224mila di euro in 15 giorni. Al terzo gradino del podio esordisce con 466mila euro e con una media di 1.291 su 358 sale Dogman di Luc Besson, già apprezzato alla Mostra di Venezia. Altra novità della classifica è L'ultima volta che siamo stati bambini, esordio alla regia di Claudio Bisio che ha guadagnato 448mila euro. La media è di 1.006 euro su 446 schermi.