Taylor Swift dà l'endorsement a Kamala Harris

Taylor Swift ha annunciato su Instagram che sosterrà Kamala Harris nelle elezioni. Un endorsement che può spostare un sacco di voti. "Come molti di voi - si legge nel lungo post - ho guardato il dibattito stasera. Se non l'avete ancora fatto, questo è il momento giusto per fare ricerche sui problemi in questione e sulle posizioni che questi candidati assumono sugli argomenti che più vi interessano. Come elettore, mi assicuro di guardare e leggere tutto quello che posso sulle loro proposte politiche e sui piani per questo paese. Di recente - prosegue la postar - sono venuto a conoscenza che l'IA aveva creato una "me" che appoggiavo falsamente la corsa presidenziale di Donald Trump, e che il candidato repubblicano ha pubblicato sul suo sito. Una cosa - spiega - che ha davvero fatto crescere le mie paure sull'IA e sui pericoli della diffusione di disinformazione. Mi ha portato alla conclusione che devo essere molto trasparente su come mi comporterò per queste elezioni. Il modo più semplice per combattere la disinformazione è dire la verità. Voterò per Kamala Harris e Tim Walz. Voterò per Kamala Harris perché combatte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che li sostenga. Penso che sia una leader dotata e dalla mano ferma e credo che potremmo realizzare molto di più in questo Paese se fossimo guidati dalla calma e non dal caos. Sono stata incoraggiata e colpita dalla sua decisione di scegliere come compagno di corsa Tim Walz, che da decenni difende i diritti LGBTQ+, la fecondazione in vitro e il diritto delle donne al proprio corpo. Ho fatto le mie ricerche - conclude Taylor Swift - e ho fatto la mia scelta. La vostra ricerca è tutta vostra e la scelta è vostra"