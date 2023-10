Taylor Swift, box office del film sfiora i cento milioni

Taylor Swift e' la nuova regina del box office: la superstar di All Is Well che da mesi fa il tutto esaurito negli stadi sta adesso riempiendo le sale cinematografiche con il film-concerto The Eras che dovrebbe incassare tra 95 e 97 milioni di dollari nel corso del primo fine settimana. Anche se inferiore alle stime della vigilia che davano tra 100 e 125 milioni di dollari di incassi coast to coast, i botteghini del film sono ragguardevoli se si pensa che The Eras e' stato annunciato solo sei settimane fa ed e' approdato nelle sale con un minimo di sforzi promozionali se si eccettua la cassa di risonanza dei 350 milioni di seguaci della cantante su Instagram e X/Twitter. The Eras e' comunque gia' number one tra i film-concerto, avendo incassato nel primo settimana piu' dei 73 milioni di dollari guadagnati da Justin Bieber: Never Say Never in tutta la sua vita nelle sale. Intanto Taylor continua a sorprendere i fan: ieri e' comparsa senza preavviso durante il programma satirico Saturday Night Live per presentare un numero musicale dell'amica Ice Spice, poi e' uscita dallo studio di registrazione di Rockefeller Center a New York mano nella mano con l'ormai boyfriend Travis Kelce, il tight end della squadra di football dei Chiefs che a sua volta aveva fatto un'apparizione cammeo (anche lui a sorpresa) alla fine di uno sketch in cui veniva presa di mira la nuova ossessione della National Football League per la love story tra cantante e campione.