Griglia invertita? Andiamoci piano

Leo Turrini
Griglia invertita? Andiamoci piano
12 ago 2025
Taylor Swift annuncia il nuovo album, Life of Showgirl

Il dodicesimo della popstar, preordini dopo mezzanotte

Il dodicesimo della popstar, preordini dopo mezzanotte

Il dodicesimo della popstar, preordini dopo mezzanotte

Taylor Swift ha annunciato il suo dodicesimo album, The Life of a Showgirl, disponibile per il "pre-pre-ordine" 12 minuti dopo la mezzanotte. Nel negozio online della popstar sono apparse immagini sfocate di un disco in vinile, un Cd e una musicassetta, coperte da un lucchetto arancione scintillante, con la spiegazione che la copertina dell'album sarà rivelata "in un secondo momento".

La data di uscita non è ancora stata annunciata, ma l'album sarà spedito prima del 13 ottobre. Taylor ha confermato l'annuncio durante il podcast New Heights, condotto dal boyfriend Travis Kelce con il fratello Jason.

