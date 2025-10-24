Tavares,'mi chiedo quale sia la strategia di Stellantis'

"Mi chiedo quale sia oggi la strategia di Stellantis": quasi un anno dopo aver lasciato la direzione di Stellantis, Carlos Tavares, ha rilasciato un'intervista al quotidiano francese Les Echos. Occasione per lui di commentare l'evolversi dell'industria automobilistica europea, che segue ancora da vicino, e promuovere il suo libro in uscita in Francia, 'Un pilote dans la tempete'. Stellantis? "Vedremo i risultati, in particolare, nel 2025 - risponde il portoghese - ma il problema di Stellantis, è soprattutto quello di definire una strategia". La questione che si pone ora, prosegue il manager, "è quella di un piano. Hanno rinviato di un trimestre la presentazione perché erano occupati a disfare ciò che avevo realizzato. Guadagnare un po' di tempo spiegando che tutto ciò che è è stato fatto va corretto non è un dramma ma un giorno servirà un piano. Qual è oggi la stretegia di Stellantis?". A Les Echos, Tavares dice anche di non avere "alcun rimorso" per la sua remunerazione da Paperone. "Qui in Portogallo - puntualizza - si congratulano" per i soldi guadagnati. E ancora: "Nessuno è scioccato quando un calciatore guadagna cinque volte tanto, Quindi ero molto contento della mia remunerazione. Avrei eventualmente voluto essere pagato di più".