Tavares, governi sostengano consumatori per auto elettrica

"I governi devono sostenere i consumatori per rendere l'auto elettrica economicamente accessibile". Lo ha detto l'amministratore delegato Cdi Stellantis arlos Tavares durante la quarantesima Annual Strategic Decision Conference di Bernstein. Tavares ha ricordato che, "come è successo in Germania, quando i governi fermano gli incentivi il mercato non rallenta ma collassa. C'è qualcosa nella mentalità dei consumatori che fa dire loro 'Se non mi aiuterete, io non vi aiuterò".