Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
27 ott 2025
Tas accoglie ricorso Perini, è bronzo a Parigi 2024

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto il ricorso presentato dal Comitato Italiano Paralimpico e a Giacomo Perini viene assegnato il bronzo dei Giochi di Parigi 2024. Il Tas ha infatti annullato la decisione della Federazione Internazionale Canottaggio (World Rowing) e ripristinato ufficialmente il terzo posto dell'azzurro paralimpico "ai fini del riconoscimento della medaglia di bronzo all'atleta, che era stato escluso dalla classifica della finale PR1 M1x dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024 per il possesso di un telefono cellulare a bordo imbarcazione".

© Riproduzione riservata

