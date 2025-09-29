Taruffi(Pd), l'alleanza sarà in campo per vincere le politiche

Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
29 set 2025
"Oggi discutiamo di un'alleanza che c'è in tutte le Regioni, solo un anno e mezzo fa commentare un'alleanza di centrosinistra unita e compatta sarebbe stato fantascientifico. Siamo al primo appuntamento, vedremo al termine di questo ciclo elettorale quale sarà l'esito. La strada è quella giusta, bisogna insistere. Oggi siamo in campo in tutte le regioni per vincere o giocarsela, fra un anno e mezzo saremo in campo per giocarci la vittoria delle politiche". Lo ha detto il responsabile Organizzazione del Pd, Igor Taruffi, intervistato dallo speciale Tg La 7 sulle elezioni nelle Marche.

