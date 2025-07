Tancredi rassegna le dimissioni, 'decisione sofferta'

"Ho rassegnato in data odierna le mie dimissioni dalla carica di assessore". Lo ha detto in Consiglio comunale l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, per cui la Procura ha chiesto l'arresto nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica. "Sono giunto a questa decisione sofferta perché ritengo che sia la migliore per affrontare gli sviluppi giudiziari, ma anche per rispetto per gli organi giudicati, il sindaco, i colleghi di giunta, i cittadini milanesi e i consiglieri".