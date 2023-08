Talebani celebrano secondo anniversario 'conquista Kabul'

I talebani celebrano la loro "conquista" del Paese in occasione del secondo anniversario del loro ritorno al potere e si impegnano, in un comunicato diffuso dalle autorità, a resistere a qualsiasi minaccia all'indipendenza del Paese. "La conquista di Kabul ha dimostrato ancora una volta che nessuno può controllare l'orgogliosa nazione afghana e garantire la loro permanenza in questo Paese", si legge in una dichiarazione del governo, aggiungendo che "a nessun invasore sarà permesso di minacciare l'indipendenza e la libertà dell'Afghanistan".