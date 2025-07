Tale e Quale, Conti 'ecco il cast, ci sono Insinna e Cirilli'

Carlo Conti annuncia sui suoi profili social il cast e la giuria della quindicesima edizione di Tale e quale show, al via da venerdì 26 settembre su Rai1 in prima serata e che resterà in onda fino al 7 novembre sulla rete ammiraglia. Nella lista pubblicata dal conduttore, compaiono alcuni nomi molto importanti della tv italiana come Flavio Insinna in coppia con Gabriele Cirilli. Insinna si riaffaccia così in Rai, dopo essere rimasto orfano di Famiglie d'Italia, il game show che non è stato confermato su La7.

A sfidarsi questa volta saranno: Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemora Maino, Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Beppe Quintale, Insinna&Cirilli che proveranno ad affrontare una gara del tutto inedita. A valutare le performance, i giudici del programma taggati da Conti nel suo post: Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.