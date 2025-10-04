Takaichi presidente Ldp, Giappone verso prima premier donna

Sarà la 64enne Sanae Takaichi, ex ministro della Sicurezza economica la nuova presidente dei liberal-democratici (Ldp), il partito di governo in Giappone, che si appresta con ogni probabilità a diventare la prima premier donna nel Paese.
La politica originaria di Nara, appartenente all'ala più conservatrice del partito e considerata la delfina dell'ex premier assassinato Shinzo Abe, ha prevalso aggiudicandosi 185 voti contro i 156 del rivale al termine del ballottaggio necessario dopo il primo voto.