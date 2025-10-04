Giovedì 2 Ottobre 2025

Takaichi presidente Ldp, Giappone verso prima premier donna
4 ott 2025
  3. Takaichi presidente Ldp, Giappone verso prima premier donna

Takaichi presidente Ldp, Giappone verso prima premier donna

Dell'ala conservatrice, prevale su Koizumi al ballottaggio

Sarà la 64enne Sanae Takaichi, ex ministro della Sicurezza economica la nuova presidente dei liberal-democratici (Ldp), il partito di governo in Giappone, che si appresta con ogni probabilità a diventare la prima premier donna nel Paese.

La politica originaria di Nara, appartenente all'ala più conservatrice del partito e considerata la delfina dell'ex premier assassinato Shinzo Abe, ha prevalso aggiudicandosi 185 voti contro i 156 del rivale al termine del ballottaggio necessario dopo il primo voto.

