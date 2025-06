Tajani,speriamo che dopo attacco si arrivi a de-escalation

"Ci auguriamo che dopo questo attacco che ha portato un danno enorme alla produzione dell'arma nucleare, che rappresentava un pericolo per tutta l'area, si possa arrivare veramente a una de-escalation: l'Iran si sieda a un tavolo di trattative. Domani ci sarà una riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue a Bruxelles, e un incontro con il responsabile dell'Aiea, Grossi, che sentirò anche in giornata per capire le conseguenze che possono esserci dal punto di vista della sicurezza". Lo sottolinea il ministro degli Esteri Antonio Tajani in una dichiarazione.