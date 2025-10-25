Tajani,al lavoro per cancellare norma iniqua affitti brevi

Sabato 25 Ottobre 2025

25 ott 2025
Il ministro: "Non porta grandi vantaggi alle casse dello Stato"

"Noi siamo contrari" all'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi "e siamo già al lavoro per modificare quel testo e arrivare assolutamente a cancellare una norma che ci sembra assolutamente iniqua". Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani, a margine degli Stati Generali della casa promossi dal partito a Torino. La norma "è stata già corretta rispetto alla proposta iniziale ma non è sufficiente, anche perché poi non è che porti grandi vantaggi alle casse dello Stato, quindi la cambieremo - ha concluso -. Rimaniamo con la legge attuale".

