Mercoledì 22 Ottobre 2025

Conte studia da leader della sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader della sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio CollegnoManovra 2026Crollo oroDelitto di Garlasco
Acquista il giornale
Ultima oraTajani, Zaia nel governo?Non è possibile un rimpasto di ministri
23 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Tajani, Zaia nel governo?Non è possibile un rimpasto di ministri

Tajani, Zaia nel governo?Non è possibile un rimpasto di ministri

"Si aprirebbero discussioni. Dopo regionali Fi ha più consensi"

"Si aprirebbero discussioni. Dopo regionali Fi ha più consensi"

"Si aprirebbero discussioni. Dopo regionali Fi ha più consensi"

Si opporrebbe a un ingresso di Zaia nel governo? "No, ma allora bisognerebbe fare un rimpasto di ministri. Non credo sia possibile, si aprirebbero troppe discussioni. Perché in quel caso noi dovremo essere rappresentati per i consensi che Forza Italia ha oggi: dopo il voto alle europee e alle regionali sono cambiati i rapporti di forza". Lo dice il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, in un'intervista al Messaggero Veneto.

"Auguro buona fortuna a Zaia, noi abbiamo Tosi capolista e cresceremo sopra le due cifre perché c'è voglia, anche tra gli imprenditori, di una forza moderata, cristiana e garantista, di una forza rassicurante. In Veneto, oltre che sui Trasporti, c'è da fare molto per la sanità e Tosi sarebbe un ottimo assessore", dice ancora Tajani.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Forza Italia