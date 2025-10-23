Tajani, Zaia nel governo?Non è possibile un rimpasto di ministri

Si opporrebbe a un ingresso di Zaia nel governo? "No, ma allora bisognerebbe fare un rimpasto di ministri. Non credo sia possibile, si aprirebbero troppe discussioni. Perché in quel caso noi dovremo essere rappresentati per i consensi che Forza Italia ha oggi: dopo il voto alle europee e alle regionali sono cambiati i rapporti di forza". Lo dice il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, in un'intervista al Messaggero Veneto.

"Auguro buona fortuna a Zaia, noi abbiamo Tosi capolista e cresceremo sopra le due cifre perché c'è voglia, anche tra gli imprenditori, di una forza moderata, cristiana e garantista, di una forza rassicurante. In Veneto, oltre che sui Trasporti, c'è da fare molto per la sanità e Tosi sarebbe un ottimo assessore", dice ancora Tajani.