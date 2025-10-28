Tajani, vogliamo essere portavoce dell'Africa in Europa

Noi consideriamo i Paesi africani nostri amici, siamo anche pronti a trasformarci sempre più in portavoce dell'Africa in Europa: siamo il paese più vicino all'Africa e quindi conosciamo la mentalità, conosciamo i problemi, conosciamo la realtà e siamo pronti a fare tutto ciò che è in nostro possesso per compiere un salto di qualità in questa direzione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivato a Nouakchott, in Mauritania, prima tappa di una missione di tre giorni in Africa con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

"Io credo che un continente ricco come l'Africa, che ha grandi risorse di materie prime - ma è abitato da popolazioni in alcune parti che sono povere - possa avere delle grandi prospettive. Noi possiamo esportare in questi Paesi il nostro saper fare e penso per quanto riguarda le materie prime, se abbiamo un'ottica assolutamente anticoloniale, dobbiamo aiutare al recupero, all'estrazione delle materie prime, trasformarle qui e poi acquistarle e portarle in Italia. Questo è un accordo vincente per tutti, è una mentalità diversa da quella neocoloniale", ha sottolineato.