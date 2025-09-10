Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
RICCARDO BRIZZI
La parabola del leader
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ucraina RussiaGaza IsraeleAttacco a DohaFranciaFlotilla
Acquista il giornale
Ultima oraTajani, violazione del territorio polacco è inaccettabile
10 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Tajani, violazione del territorio polacco è inaccettabile

Tajani, violazione del territorio polacco è inaccettabile

'Fatto grave, offesa alla sicurezza dell'area euro-atlantica'

'Fatto grave, offesa alla sicurezza dell'area euro-atlantica'

'Fatto grave, offesa alla sicurezza dell'area euro-atlantica'

"Condanno con fermezza la violazione del territorio polacco da parte di droni russi: un fatto gravissimo e inaccettabile, che è un'offesa alla sicurezza dell'intera area euro-atlantica". Così il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani. "L'Italia esprime piena solidarietà alla Polonia, Paese amico e alleato, ribadendo il suo impegno per la difesa della sovranità e dell'integrità territoriale. Ogni provocazione va respinta con fermezza e unità da parte dell'Europa".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Antonio Tajani