Tajani, Usa applichino correttamente dazi su nostro export

Mercoledì 27 Agosto 2025

Alberto Mattioli
Ultima oraTajani, Usa applichino correttamente dazi su nostro export
27 ago 2025
'Da alcune dogane Usa tariffe più alte su Grana e Parmigiano'

Su richiesta di Antonio Tajani, la Task Force Dazi della Farnesina si è attivata per tutelare le nostre produzioni di fronte a possibili interpretazioni errate dell'intesa Ue-Usa. In particolare, alcune dogane Usa avrebbero richiesto un dazio più alto per prodotti come Grana Padano e Parmigiano Reggiano. La Farnesina ha effettuato passi specifici sull'ambasciata Usa a Roma e sulla dg Commercio della Commissione Ue e analoghe istruzioni sono state date all'Ambasciata a Washington. "L'Italia ha sempre sostenuto un approccio franco e costruttivo" con gli Usa "e proseguirà chiedendo la corretta applicazione dell'intesa", ha detto.

