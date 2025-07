Tajani, sul Mes serve riforma prima che possa essere approvato

Sul Mes "la mia posizione è sempre stata chiara: io non sono d'accordo con l'attuale forma del Mes, serve una riforma per far sì che sia uno strumento comunitario e non soltanto uno strumento di stati, con un controllo da parte del parlamento. E ho sempre detto che anche la proposta che era stata fatta dal presidente dell'Abi Patuelli andava nella giusta direzione", lo ha ricordato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ribadendo quindi che per il Mes "serve una riforma prima di poter essere approvato. Questo per quanto riguarda la mia posizione e quella di Forza Italia".