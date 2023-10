Tajani, sugli italiani in Israele nessuna notizia negativa

"Non ci sono notizie negative sugli italiani in Israele": lo ha dichiarato al Tg1 il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Sono 18mila i nostri connazionali che vivono lì - ha detto Tajani -, molti hanno doppio passaporto, e ci sono anche i militari, chiamati al servizio di leva, e ci sono circa 500 turisti italiani che sono temporaneamente in Israele, e abbiamo calcolato che sono una decina quelli che si trovano nella Striscia di Gaza, dove ci sono i carabinieri che formano i poliziotti palestinesi. Al momento, ripeto non abbiamo notizie negative", ha aggiunto.