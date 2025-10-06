Tajani, successo di Occhiuto e Forza Italia

Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
Ultima ora
Ultima oraTajani, successo di Occhiuto e Forza Italia
6 ott 2025
'Evidentemente nulla di esterno ha influito sul voto calabrese'

"Il successo del presidente Occhiuto, il successo di Forza Italia. Quindi per me è un grande successo. Si conferma il centrodestra come forza che raccoglie tanti consensi. È chiaro che questo è un voto per la Calabria, però evidentemente nulla di esterno ha influito sul voto dei calabresi. Se mi aspettavo una vittoria così schiacciante? Aspettiamo i risultati, è troppo presto". A dirlo il vice premier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani arrivando all'albergo di Gizzeria dove si trova il quartier generale di Roberto Occhiuto, presidente uscente e, secondo i primi istant poll, rieletto alla Presidenza della Regione Calabria.

