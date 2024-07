Tajani, spazio al centro è di FI, io gli obiettivi li raggiungo

"C'è un sondaggio fatto dopo il voto che dice che Forza Italia è l'unica forza del centrodestra che cresce. Per gli italiani abbiamo imboccato la strada giusta" e "stiamo perseguendo l'obiettivo di allargare i nostri consensi per arrivare al 20%" alle elezioni politiche. "Io non sono abituato a frasi roboanti, ma se fisso un obiettivo lo raggiungo". Lo ha detto il vicepremier azzurro Antonio Tajani all'evento "Anuman2024" a Tolfa. Tajani ha annunciato la "nuova stagione congressuale dopo la fase estiva" e "poi un grande evento di giovani. "Lo spazio" del centro "è riservato a noi", ha aggiunto, l'obiettivo è "allargare".