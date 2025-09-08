Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato GerusalemmeVoto fiducia in FranciaSinner AlcarazBuoni pasto 2026Elezioni regionali
Acquista il giornale
Ultima oraTajani, 'si può pensare a detassazione della tredicesima'
8 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Tajani, 'si può pensare a detassazione della tredicesima'

Tajani, 'si può pensare a detassazione della tredicesima'

'La manovra non sarà correttiva ma per la crescita'

'La manovra non sarà correttiva ma per la crescita'

'La manovra non sarà correttiva ma per la crescita'

"La manovra non sarà correttiva come dice Giorgetti, ma per la crescita" e tra i diversi provvedimenti "si può pensare a una proposta un po' azzardata, però perché no? Cioè la detassazione della tredicesima". Lo afferma Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri. "La ricetta è sempre nella riduzione della pressione fiscale. Vediamo quello che si può fare", aggiunge Tajani a margine del 'Forum della competitività' organizzato da Assolombarda a Milano.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata