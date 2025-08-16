Sabato 16 Agosto 2025

Ultima oraTajani, 'si pensa ad art.5 modello Nato per l'Ucraina'
16 ago 2025
Tajani, 'si pensa ad art.5 modello Nato per l'Ucraina'

'Per garantire la protezione anche militare di Kiev in futuro'

"Andremo avanti nel sostenere Kiev e a proporre una sorta di articolo 5 della Nato per far sì che l'Ucraina, anche in futuro, abbia un protezione anche militare da qualsiasi tentativo da parte della Federazione russa di ricominciare una guerra". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando a Speciale Tg4 la dichiarazione congiunta dei leader europei dopo il summit in Alaska.

"E' importante che la proposta italiana, quella dell'art.5 bis modello Nato per l'Ucraina, sia diventata argomento all'ordine del giorno. Lo stesso Putin ha dovuto ammettere che la sicurezza dell'Ucraina deve essere fuori discussione".

UcrainaNato