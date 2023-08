Tajani, 'serve impegno dell'Ue per dignità dei migranti'

"Ora abbiamo davanti a noi tante donne e uomini, che sono i nuovi migranti. A volte rappresentano una preoccupazione ma dobbiamo ricordare sempre che sono persone. La dignità della persona deve essere al centro. Bisogna lavorare per favorire una migrazione regolare, per dare diritti a chi viene nella nostra Europa e dobbiamo allo stesso tempo combattere chi organizza il traffico di essere umani. Serve l'impegno di tutta Europa per questo". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo, alla cerimonia del Bois du Cazier, al 67/o anniversario della tragedia di Marcinelle.