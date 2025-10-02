Giovedì 2 Ottobre 2025

Dare risposte ai moderati

Raffaele Bonanni
Dare risposte ai moderati
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero 3 ottobreFlotilla ultime notizieProteste FlotillaItaliani FlotillaVarriale licenziatoAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraTajani sente Sa'ar, accelerare procedure rilascio italiani
2 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Tajani sente Sa'ar, accelerare procedure rilascio italiani

Tajani sente Sa'ar, accelerare procedure rilascio italiani

'Chieste informazioni e garanzie su partecipanti Flotilla'

'Chieste informazioni e garanzie su partecipanti Flotilla'

'Chieste informazioni e garanzie su partecipanti Flotilla'

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha contattato il collega israeliano Gideon Sa'ar per chiedergli informazioni e garanzie per tutti gli italiani partecipanti alla Flotilla fermati in Israele. Tajani ha confermato al ministro Saar dettagli sullo status e sulla condizione legale di immunità dei 4 parlamentari che fanno parte del gruppo. Ed ha ribadito la richiesta di accelerare ogni procedura per la liberazione immediata di tutti i cittadini italiani. Lo si apprende da fonti della Farnesina.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

FlotillaAntonio Tajani