Domenica 31 Agosto 2025

31 ago 2025
Tajani, sbalordito per Bayrou, altri sono i paradisi fiscali

"Se l'Italia va bene non è perché pratica dumping fiscale"

"Sono sbalordito, un'accusa frutto di un ragionamento totalmente sbagliato. Non voglio commentare la situazione politica ed economica in Francia, ma se l'Italia procede su un percorso economico positivo e mantiene una solidità politica rilevante questo non è perché pratica dumping fiscale e non cospira contro altri paesi europei. Ci sono altri, veri paradisi fiscali in Europa, ci sono altre profonde anomalie nella Ue che andrebbero corrette, queste sono le anomalie da contestare". Il ministro degli Affari Esteri e vicepremier Antonio Tajani commenta- in un'intervista che compare domani sul quotidiano Il Messaggero - le parole del premier francese Bayrou, che imputa all'Italia comportamenti da "dumping fiscale".

