Tajani, Sanchez? Da noi meno migrazione illegale, lì sale

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha respinto le critiche rivolte oggi dal capo del governo spagnolo Pedro Sanchez alla politica migratoria in Italia evidenziando che "in Italia l'immigrazione illegale è diminuita del 64% mentre in Spagna è aumentata del 64%". "L'Italia - ha detto Tajani all'ANSA a San Paolo - è libera di presentare le sue proposte" e "i dati indicano che le politiche italiane di contrasto all'immigrazione illegale sono vincenti, mentre quelle spagnole mi pare che non lo siano".