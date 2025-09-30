Tajani, San Siro? Ognuno ha la sua opinione, è scelta giusta

"Ognuno ha la sua opinione, lo abbiamo fatto per i milanesi. E' una scelta giusta per Milano che deve andare avanti, sennò rischia di essere bloccata". Così il leader di Fi Antonio Tajani interpellato a margine del comizio per la ricandidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Calabria a Lamezia Terme a proposito delle polemiche interne al centrodestra dell'uscita dall'aula degli azzurri sul voto per la vendita di San Siro. "Interisti e milanisti - ha osservato - sono contenti".