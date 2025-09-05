Tajani riferirà su Kiev, Medio Oriente e dazi l'11 settembre

"Il governo ha informato il presidente del Senato e il presidente della Camera dei deputati della disponibilità a riferire in Parlamento sulla politica estera, come richiesto dai gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione. A rendere un'informativa urgente sui recenti sviluppi delle crisi in Ucraina e Medio Oriente e in materia di commercio internazionale sarà il ministro degli Esteri Antonio Tajani nella giornata di giovedì 11 settembre". Lo si legge in una nota del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.